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Familia es golpeada por llanta de tráiler en carretera

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Familia es golpeada por llanta de tráiler en carretera
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      ÉBANO.- Un vehículo en el que viajaba una familia fue impactado por un neumático que se desprendió de un tráiler, sobre la carretera Valles-Tampico. El percance ocurrió la tarde de este sábado en la carretera federal número 70, en el tramo Ébano-Cacalilao, Veracruz, a unos metros del rancho Calavera.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor de un tráiler circulaba con dirección de Ébano hacia Tampico cuando, debido a un desperfecto, uno de los neumáticos de la unidad se desprendió y rodó hacia el carril contrario, donde impactó el frente de un vehículo Volkswagen Jetta con placas de circulación de San Luis Potosí. En el sedán viajaba una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad, quienes, afortunadamente, resultaron ilesos.

      Ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación. Minutos después intervinieron elementos de la Guardia Nacional, quienes coordinaron las maniobras para retirarlas y restablecer el tránsito vehicular.

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