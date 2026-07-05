Denuncian criadero urbano de ratas

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Vecinos de la colonia Del Real denunciaron que ratas provenientes de un predio baldío cuyos dueños han descuidado están invadiendo calles y casas del fraccionamiento.

Los roedores se han visto principalmente de noche en la calle Lope de Vega, pero incluso en pleno día y tratando incluso de subir a los vehículos estacionados, como muestra un video grabado recientemente.

Terreno baldío y condiciones que favorecen la plaga

El origen de la plaga es un terreno baldío ubicado en la esquina de esa calle con la lateral de Salvador Nava Martínez.

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En ese sitio estaba una vivienda, pero fue derruida hace unos años. En el lugar, los dueños pretendieron erigir otra construcción, por lo que empezaron a excavar, probablemente para poner los cimientos.

Sin embargo, la actividad se detuvo hace meses. Ahora, en el lugar sólo se encuentra un letrero de "Se renta" y un número telefónico.

Con las lluvias, el lugar empezó a anegarse y a llenarse de vegetación. Además, empezó a acumular basura.

Ahora, los vecinos señalan que ese predio abandonado se ha convertido en un lugar de cría de ratas y ratones, al grado de que ya empiezan a verse en las calles e introduciéndose en algunos hogares.

También, por lo inundado, es fuente de cría de mosquitos.

Reacciones vecinales y solicitud al ayuntamiento

También se atribuye su origen a una alcantarilla que lleva meses destapada en esa zona.

Vecinos de la zona indican que ya han acudido al número que aparece en la lona, pero han sido bloqueados por los responsables.

Por lo anterior, solicitan al ayuntamiento capitalino que emprenda acciones para terminar con ese foco de infecciones y plagas.