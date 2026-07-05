logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian criadero urbano de ratas

Predio abandonado genera plaga en la colonia Del Real

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian criadero urbano de ratas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Vecinos de la colonia Del Real denunciaron que ratas provenientes de un predio baldío cuyos dueños han descuidado están invadiendo calles y casas del fraccionamiento.

      Los roedores se han visto principalmente de noche en la calle Lope de Vega, pero incluso en pleno día y tratando incluso de subir a los vehículos estacionados, como muestra un video grabado recientemente.

      Terreno baldío y condiciones que favorecen la plaga

      El origen de la plaga es un terreno baldío ubicado en la esquina de esa calle con la lateral de Salvador Nava Martínez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En ese sitio estaba una vivienda, pero fue derruida hace unos años. En el lugar, los dueños pretendieron erigir otra construcción, por lo que empezaron a excavar, probablemente para poner los cimientos.

      Sin embargo, la actividad se detuvo hace meses. Ahora, en el lugar sólo se encuentra un letrero de "Se renta" y un número telefónico.

      Con las lluvias, el lugar empezó a anegarse y a llenarse de vegetación. Además, empezó a acumular basura.

      Ahora, los vecinos señalan que ese predio abandonado se ha convertido en un lugar de cría de ratas y ratones, al grado de que ya empiezan a verse en las calles e introduciéndose en algunos hogares.

      También, por lo inundado, es fuente de cría de mosquitos.

      Reacciones vecinales y solicitud al ayuntamiento

      También se atribuye su origen a una alcantarilla que lleva meses destapada en esa zona.

      Vecinos de la zona indican que ya han acudido al número que aparece en la lona, pero han sido bloqueados por los responsables.

      Por lo anterior, solicitan al ayuntamiento capitalino que emprenda acciones para terminar con ese foco de infecciones y plagas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo
        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo

        Normal que por elecciones "se vienen con todo", responde Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Defendió los contratos de gobierno para promover al estado y atraer inversiones

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente
        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las fuertes precipitaciones afectaron el paso vehicular de la Sagrada Familia

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking
        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        SLP

        Rolando Morales

        Buscan subsanar un vacío normativo, así como proteger derechos de usuarios y operadores, dijo Castro Anguiano

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac
        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        SLP

        Samuel Moreno

        Las empresas en San Luis Potosí enfocan su formación en especialización técnica y desarrollo institucional.