Naomi Osaka avanza a cuartos en Wimbledon tras vencer a Sabalenka

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LONDRES (AP) — En un duelo entre dos de las tenistas con la pegada más potentes, Naomi Osaka superó el domingo 6-2, 7-6 (2) a la número uno Aryna Sabalenka para alcanzar los cuartos de final de Wimbledon por primera vez.

Victoria histórica de Naomi Osaka en Wimbledon

Sabalenka había vencido a Osaka en sus tres partidos previos este año —incluido en la misma instancia del Abierto de Francia el mes pasado.

Pero esta vez Sabalenka no pudo manejar el ritmo y los golpes planos desde el fondo de la cancha de Osaka, que tuvieron un impacto aún mayor de lo habitual porque sus pelotas volaron por el aire más rápido en el día más cálido del torneo hasta ahora.

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La temperatura durante el partido alcanzó los 28 grados Celsius.

"Me superó con potencia. Sentí que fue un nivel increíble por su parte", reconoció Sabalenka.

Además de París, Sabalenka también derrotó a Osaka este año en Indian Wells, California, y en Madrid.

"Eso fue realmente horrible", admitió Osaka. "Así que quería darle la vuelta y me alegra mucho haber tenido la oportunidad de hacerlo".

Cuando terminó, Osaka hizo algunos gestos de puño, esbozó una leve sonrisa y luego colocó su raqueta sobre su cabeza y dio una vuelta, encantada, para celebrar su primera victoria de su carrera en la Pista Central.

"Ha pasado mucho tiempo desde que me he divertido tanto en la cancha", dijo Osaka. "Y hacerlo aquí, realmente significa mucho".

Fue la primera victoria de Osaka sobre una jugadora número 1 desde que venció a Ash Barty en Beijing en 2019. Eso fue antes de que la exnúmero 1 se tomara descansos del circuito para gestionar su salud mental en 2021 y por licencia de maternidad, lo que resultó en que se perdiera todo 2023.

Osaka desató tanta potencia que, durante un punto al inicio del segundo set, prácticamente empujó a Sabalenka hasta el suelo.

Cuando Sabalenka mandó a la red un revés en el segundo punto de partido de Osaka, golpeó una pelota muy alto hacia el aire. Sabalenka comentó: "Creo que la pegué fuera del estadio".

Durante su entrevista en la cancha, Osaka dijo que la cocina japonesa de su mamá estaba "impulsando" sus victorias.

"Así que, mamá, de verdad agradecería otra comida esta noche", dijo Osaka a su madre, quien miraba desde las gradas, respondía formando un corazón con las manos.

Es el segundo Grand Slam consecutivo en el que Sabalenka no logra alcanzar las instancias finales, después de un sorprendente colapso ante Diana Shnaider en los cuartos de final del Abierto de Francia el mes pasado, tras lo cual Sabalenka dijo que "solo quiero dejar el tenis".

Esta vez, Sabalenka señaló que quería ir a "emborracharse por completo, olvidarse del tenis e intentar ponerse en mejor forma".

Sabalenka y Osaka han ganado cada una cuatro títulos de Grand Slam y todos sus trofeos grandes han llegado en canchas duras —en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

Osaka viene de disputar la primera final sobre césped de su carrera, aunque se retiró del partido por el campeonato en Bad Homburg, Alemania, el fin de semana pasado debido a una lesión en el pie.

Osaka enfrentará a continuación a Karolina Muchova, quien venció a la campeona de Wimbledon 2024 Barbora Krejcikova 7-5, 5-7, 6-3.

Antes del partido, Osaka salió con el kimono blanco que ha estado usando para sus entradas en Wimbledon —inspirado en un personaje de una película de Quentin Tarantino.

Hacia el final del primer set, uno de los entrenadores de Sabalenka bajó desde las gradas con cuatro raquetas recién encordadas para ella —presumiblemente con una tensión más alta para controlar mejor el ritmo de Osaka.

Osaka marcó el tono temprano con un ganador de revés cruzado de adentro hacia afuera en su primer punto de quiebre para tomar ventaja 2-1 en el set inicial.

Luego, en el desempate del segundo set, una serie de errores de Sabalenka puso a Osaka al mando.

Osaka salvó los únicos dos puntos de quiebre que enfrentó y metió en juego el 87% de sus primeros servicios —en comparación con el 69% de Sabalenka.

"No jugué mi mejor tenis, y ella jugó probablemente el suyo. A veces pasa. A veces sales ahí, haces todo lo que puedes y aun así pierdes el partido", reconoció Sabalenka.

Osaka también lideró 8-5 en aces y 21-15 en golpes ganadores en el partido, que duró menos de 1 hora y media.

"¿Qué podía hacer si la otra está sacando aces y pegando a las líneas, yendo por sus golpes sin ningún miedo? Ella simplemente fue por todo", se preguntó la bielorrusa.

Récord de Djokovic y novedades en Wimbledon

Nueva campeona femenina

La derrota de Krejcikova garantiza una nueva campeona femenina en Wimbledon por novena vez consecutiva. Ella era la única ex campeona que quedaba en el cuadro femenino después de que Iga Swiatek, Elena Rybakina y Serena Williams quedaran eliminadas antes.

Ninguna mujer ha ganado múltiples títulos de Wimbledon desde que Williams conquistó su séptimo en 2016.

La número 4 Jessica Pegula también avanzó al vencer a su compatriota estadounidense Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1.

Djokovic supera a Federer

Más temprano en la Pista Central, Novak Djokovic venció al clasificado Roman Safiullin, número 132 del ranking, 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3 para su victoria número 106 en el All England Club.

Eso coloca a Djokovic uno por delante de Roger Federer en la cima de la lista histórica de victorias en partidos masculinos en Wimbledon, aunque todavía está por detrás de las 120 de Martina Navratilova.

Djokovic jugará a continuación contra el ganador entre el tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime y el número 22 Alejandro Davidovich Fokina.