Peloides de México. Un tesoro natural escondido bajo nuestros pies

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Dr. Juan Jesús Piña Leyte-Vidal, Q.F.B. Elvira Hernández Rico, L.Q. María Guadalupe Ortega y Dr. Ángel G. Alpuche Solís. Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA-IPICYT).

Qué tienen en común un volcán, una laguna costera y un balneario termal?

Aunque parezcan ambientes completamente diferentes, todos pueden albergar un recurso natural fascinante conocido como peloide. A simple vista podría parecer únicamente barro o lodo, pero en realidad se trata de un material complejo formado por la interacción entre agua, minerales, sedimentos finos, microorganismos y materia orgánica.

Desde hace miles de años diversas culturas han utilizado estos materiales con fines terapéuticos, principalmente para aliviar dolores musculares, problemas articulares y algunas enfermedades de la piel. Hoy en día, gracias a los avances científicos, sabemos que los peloides son mucho más que simples lodos naturales. Son sistemas complejos en los que intervienen procesos geológicos, químicos y biológicos que cuentan con propiedades físicas y químicas de gran interés para la salud humana.

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¿Qué son exactamente los peloides?

Los peloides son materiales naturales semisólidos que se originan a partir de la mezcla y maduración de sedimentos finos con aguas minerales, marinas, termales o continentales durante largos periodos de tiempo. Su composición puede incluir arcillas, limos, minerales, microorganismos, compuestos orgánicos y agua. La proporción de cada uno de estos componentes determina sus propiedades físicas y terapéuticas. Lo interesante es que no se forman de un día para otro. Muchos peloides requieren meses, años o incluso décadas de interacción entre los sedimentos y el agua para adquirir sus características particulares. Durante este proceso ocurren transformaciones químicas y biológicas que modifican continuamente su composición. Por esta razón, los científicos consideran a los peloides como sistemas dinámicos y complejos que reflejan la historia geológica y ambiental del lugar donde se originan.

¿Desde cuándo se utilizan?

La relación entre los seres humanos y los lodos medicinales es muy antigua. Existen registros históricos que indican que los egipcios utilizaban los lodos del río Nilo con fines cosméticos y terapéuticos hace más de tres mil años. Posteriormente, griegos y romanos incorporaron los baños de barro y aguas minerales dentro de sus prácticas de salud. Durante siglos, numerosas culturas observaron de manera empírica que ciertas arcillas y lodos ayudaban a aliviar dolores, reducir inflamaciones o favorecer la recuperación física después de enfermedades o lesiones.

Actualmente esta práctica sigue vigente. En varios países europeos existen centros de peloterapia donde los peloides forman parte de tratamientos complementarios para pacientes con enfermedades reumáticas, dermatológicas y musculoesqueléticas. La diferencia es que hoy la ciencia intenta comprender qué componentes son responsables de estos efectos y cuáles son los mecanismos involucrados.

¿Cómo pueden ayudar a la salud?

Los beneficios potenciales de los peloides se deben a una combinación de efectos físicos, químicos y biológicos. Uno de los más importantes es su capacidad para almacenar y liberar calor lentamente. Cuando un peloide caliente se aplica sobre la piel, favorece la circulación sanguínea, ayuda a relajar la musculatura y puede disminuir la sensación de dolor en algunas afecciones articulares.

Además, ciertos peloides contienen minerales y compuestos orgánicos capaces de interactuar con la piel. Algunos estudios han sugerido que determinadas sustancias presentes en estos materiales podrían contribuir a procesos antiinflamatorios, antioxidantes o antimicrobianos. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los peloides poseen las mismas propiedades ni todos producen los mismos efectos. Su eficacia depende de su composición específica, del método de aplicación y de las características de cada paciente. Por ello es fundamental que su uso esté respaldado por estudios científicos rigurosos.

¿Existen peloides en México?

Sí, encontramos peloides en México, ya que la gran diversidad geológica y climática del país favorece la formación de una amplia variedad de peloides naturales. Estos pueden encontrarse desde Baja California hasta la Península de Yucatán; existen ambientes capaces de generar materiales con características muy diferentes. Algunos están asociados a aguas termales ricas en minerales, mientras que otros se desarrollan en ecosistemas costeros donde intervienen procesos biológicos muy activos.

A pesar de esta riqueza natural, los peloides mexicanos han recibido relativamente poca atención científica en comparación con regiones de Europa donde estos recursos se investigan desde hace décadas. Esto significa que aún existe un enorme potencial por explorar.

¿Qué hace especiales a los peloides

mexicanos?

La respuesta se encuentra en la extraordinaria diversidad geológica del país.

Cada uno de estos ambientes genera condiciones únicas para la formación de peloides. Por ejemplo, algunos pueden presentar una elevada concentración de minerales derivados de procesos volcánicos, mientras que otros contienen abundante materia orgánica procedente de ecosistemas costeros altamente productivos. Esta diversidad implica que los peloides mexicanos podrían presentar propiedades muy distintas entre sí. De hecho, es posible que algunos posean características que no se encuentran en materiales similares estudiados en otras partes del mundo.

Precisamente por esta razón, numerosos investigadores consideran que México representa una de las regiones más prometedoras para el desarrollo de estudios sobre peloides.

¿Cómo estudian los científicos

estos materiales?

El estudio moderno de los peloides requiere la participación de especialistas en geología, química, microbiología, metagenómica, farmacia, medicina e ingeniería, entre otros. Los investigadores analizan aspectos como la composición mineralógica, el contenido de materia orgánica, la granulometría, la capacidad de retención de calor, la viscosidad y la presencia de microorganismos. Actualmente también se emplean técnicas instrumentales avanzadas, entre ellas microscopía electrónica, difracción de rayos X, análisis térmico, espectrometría de masas y diversas técnicas cromatográficas que permiten identificar compuestos presentes incluso en concentraciones muy bajas. Conocer también la diversidad de microorganismos presentes puede ayudarnos a entender sus propiedades biológicas. Toda esta información ayuda a comprender cómo se forman los peloides, qué sustancias contienen y cuáles podrían ser responsables de sus posibles efectos terapéuticos.

¿Son todos los peloides iguales?

En absoluto, los peloides son diferentes dependiendo de su origen. Existen peloides termales, marinos, lacustres, fluviales, volcánicos y otros asociados a ecosistemas costeros. Incluso en los últimos años han surgido los llamados peloides formulados o sintéticos, diseñados para reproducir determinadas propiedades de los materiales naturales. Cada tipo presenta características físicas, químicas y biológicas; los compuestos de azufre funcionan como antibacterianos para infecciones cutáneas y las cianobacterias y microalgas ayudan a combatir el estrés oxidativo. Dos lodos con apariencia prácticamente idéntica pueden tener composiciones completamente diferentes y comportarse de manera distinta cuando se aplican sobre la piel.

Es por esto que se debe caracterizar cada peloide individualmente antes de atribuirle propiedades terapéuticas específicas.

¿Qué futuro tienen

los peloides en México?

Las perspectivas son muy prometedoras. Además de sus posibles aplicaciones en salud y bienestar, los peloides podrían contribuir al desarrollo del turismo termal, la innovación biotecnológica y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales locales. La investigación científica también podría conducir al desarrollo de nuevos productos cosméticos, dermatológicos o farmacéuticos basados en compuestos presentes en estos materiales. Sin embargo, para alcanzar ese potencial es necesario continuar realizando estudios que permitan establecer estándares de calidad, protocolos de uso y mecanismos de conservación de los ecosistemas donde se forman.

¿Estamos apenas comenzando?

Todo indica que sí. Lo que para muchas personas es simplemente barro, para la ciencia representa un sistema natural extraordinariamente complejo donde convergen procesos geológicos, químicos, biológicos y ambientales. Cada nuevo estudio revela información que ayuda a comprender mejor cómo se forman estos materiales y cuáles podrían ser sus aplicaciones futuras. En un país tan diverso como México, es muy probable que muchos de sus peloides aún guarden secretos por descubrir. Quizá en los próximos años algunos de estos lodos naturales pasen de ser una curiosidad geológica a convertirse en recursos estratégicos para la salud, la investigación científica y el desarrollo sostenible. Después de todo, bajo nuestros pies podrían encontrarse algunas de las respuestas que la naturaleza ha tardado miles de años en construir.

¿Te interesa saber más del tema? Escribe a los siguientes correos: juan.pina@ipicyt.edu.mx , elvira@ipicyt.edu.mx , maria.ortega@ipicyt.edu.mx , alpuche@ipicyt.edu.mx

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