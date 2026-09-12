Castigan los Tigres al bullpen de los Rockies

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DETROIT.- Riley Greene conectó tres hits, Dillon Dingler pegó un jonrón y los Tigres de Detroit vencieron 6-2 a los Rockies de Colorado la noche del viernes.

Los Tigres ganaron tres de cuatro juegos tras una mala racha de 5-17 que los sacó de la pelea por el comodín de la Liga Americana.

Colorado perdió ocho partidos consecutivos como visitante, y apenas anotó 17 carreras durante esa racha.

El dominicano Framber Valdez (10-10) se llevó la victoria al permitir una carrera sucia con seis hits y dos bases por bolas en seis entradas. Valdez ganó cada una de sus últimas dos aperturas, sin permitir carreras limpias en 13 episodios. Kenley Jansen consiguió el último out para su 19no salvamento.

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El abridor de los Rockies, Mason Adams, permitió una carrera con dos hits y tres bases por bolas en cinco entradas, pero el bullpen cedió cuatro anotaciones en la sexta.

El novato Max Clark empató el juego para Detroit en la sexta con el tercer cuadrangular de su carrera.

Luego, los Tigres anotaron cuatro veces en la sexta, ayudados por una oportuna impugnación ABS de Greene.

Con dos outs y un corredor en primera, el umpire principal Ron Kulpa cantó out a Greene en un lanzamiento con cuenta de 2-2, pero la decisión fue revertida. Greene conectó de foul tres rectas con cuenta de 3-2 de Mark Manfredi (1-2) antes de pegar un triple que rebotó en la barda del jardín central.