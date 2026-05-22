Cefor avanza a 4tos. en sus 3 categorías

Cefor Promotora San Luis continúa consolidándose como una de las academias más fuertes del futbol juvenil potosino, luego de convertirse en la única institución de San Luis Potosí en clasificar a los cuartos de final con sus tres categorías dentro de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol Sector Amateur.

En la categoría Sub-17, el conjunto potosino mostró un dominio absoluto al imponerse con marcador de 9-0 sobre Cefor Potosino FC, resultado con el que selló su pase a la ronda de cuartos de final de manera contundente.

Por su parte, en la categoría Sub-15, Cefor Promotora San Luis también tuvo una destacada actuación al vencer por 6-2 al equipo de Cardenales de Aguascalientes, en un encuentro donde la ofensiva potosina lució efectiva y contundente.

Mientras tanto, en la Sub-13, la academia reafirmó su buen momento tras superar con marcador de 6-0 a Ceffur Rioverde, mostrando nuevamente superioridad y un futbol dinámico que le permitió avanzar sin complicaciones.

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Con estos resultados, Cefor Promotora San Luis logró clasificar a los cuartos de final en las tres categorías, siendo la única academia potosina en alcanzar dicha instancia dentro de la competencia nacional.

Ahora, los siguientes compromisos para la institución serán en series de ida y vuelta. En la Sub-17 enfrentarán a Escuela de Jaime Correa, mientras que la Sub-15 se medirá ante Alacranes de Aguascalientes. Finalmente, la Sub-13 tendrá como rival al conjunto de Tuneros de Matehuala, en duelos que definirán el pase a las semifinales.