Cefor Promotora realizará visorías

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El Cefor Promotora San Luis continúa trabajando en la formación de nuevos talentos potosinos y mantiene abierta la invitación para jugadores de las categorías Sub-13 y Sub-15 que busquen integrarse a los equipos que participan en la Liga Nacional Amateur de Futbol y, posteriormente, tener la posibilidad de formar parte de las fuerzas básicas de la Tercera División Profesional.

Las visorías y entrenamientos se realizan de martes a viernes en las instalaciones del Parque Tangamanga I, específicamente en los campos 3 y 4, en un horario de 16:30 a 18:00 horas, donde los jóvenes interesados podrán presentarse para buscar un lugar dentro del proyecto formativo.

El presidente de Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio "Pinga" Salazar, hizo un llamado a los padres de familia para que acerquen a sus hijos a esta oportunidad de formación deportiva y puedan iniciar un proceso encaminado al futbol profesional.

"En estos momentos estamos invitando a estas categorías que para nosotros es un semillero del cual podremos echar mano para nutrir a nuestros equipos estelares que son la Sub-16 y la Tercera División Profesional", comentó Salazar.

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La convocatoria está dirigida a jugadores nacidos en 2011, 2012, 2013 y 2014, quienes tendrán la oportunidad de integrarse a los representativos Sub-13 y Sub-15. El objetivo es que los elementos con mejores condiciones puedan avanzar dentro de la estructura de Cefor Promotora San Luis y eventualmente llegar a los equipos de fuerzas básicas de la Tercera División Profesional y al conjunto estelar.

Además, Cefor Promotora San Luis cuenta con alianzas con instituciones de reconocido nivel dentro del futbol mexicano, entre ellas las Águilas del América, así como Tigres y Atlas, clubes que realizan visorías para detectar talento y brindar oportunidades a jóvenes que puedan continuar su desarrollo en estructuras profesionales.