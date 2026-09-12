Cerca Enric Mas del campeonato

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Mantiene el liderato de la Vuelta a España, a falta de dos etapas

Por AP

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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      PEÑAS BLANCAS, España.- El ciclista irlandés Eddie Dunbar ganó el viernes la antepenúltima etapa de la Vuelta a España, mientras que el favorito local Enric Mas conservó el liderato de la general y está cerca de convertirse en campeón.

      Corriendo para Pinarello, Dunbar adelantó a Santiago Buitrago en los últimos 400 metros para ganar por 1,4 segundos la etapa de 211 kilómetros (131 millas) desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas.

      Dunbar se sorprendió a sí mismo debido a que en marzo se fracturó el tobillo cuando una motocicleta lo atropelló en Mónaco.

      "Este año ha sido un infierno. Pasé tres meses sin poder subirme a la bicicleta — tres meses apartado por un percance. Sinceramente, no esperaba para nada un día como este, ni esperaba ganar una etapa así. No puedo creerlo", reconoció Dunbar.

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      Thomas Gloag terminó en tercer lugar. Mas, del equipo Movistar, finalizó 16º, pero mantuvo su ventaja en la general de 1 minuto y 37 segundos sobre el cuatro veces campeón de la Vuelta Primož Roglic, de Red Bull.

      Mas, de 31 años, está a punto de convertirse en el primer español en ganar la Vuelta desde Alberto Contador en 2014. Una victoria marcaría el mayor logro en una gran vuelta para un ciclista español desde que Contador ganó el Giro de Italia en 2015.

      "Queda una jornada dura; creo que es una de las más duras de La Vuelta, así que debemos mantener la concentración, tal como hemos hecho durante estas tres semanas", aseguró Mas.

      La etapa 20, la penúltima de la carrera, cubrirá 186 kilómetros (115 millas) desde La Calahorra hasta Collado de Alguacil.

      La Vuelta termina el domingo en Granada después de pasar las tres semanas en la calurosa parte sur del país.

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