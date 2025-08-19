Charros Cerma ganan el torneo

Con una destacada actuación que les permitió acumular 297 puntos, los Charros CERMA se proclamaron campeones del Torneo del Refugio, celebrado el pasado fin de semana en el Lienzo Rancho El Refugio de la capital potosina.

El certamen reunió a destacadas asociaciones que brindaron un espectáculo lleno de tradición, destreza y competitividad, dejando una jornada de emociones para los asistentes que disfrutaron de la fiesta charra en un ambiente familiar.

Las puntuaciones finales fueron las siguientes: 1. Charros CERMA con 297 puntos; 2. Rancho El Centenario obteniendo 284 puntos; 3. Raúles con 227 puntos; 4. Charros del Refugio obtuvo 225 puntos; 5. Regionales de Villa de Reyes logró 181 puntos; 6. Rancho 2 Amigos con 172 puntos; 7. Charros de Salinas consiguió 115 puntos.

Con este resultado, los Charros CERMA se consolidan como uno de los equipos más competitivos, mientras que las demás escuadras dejaron muestra de su entrega y talento en cada una de las suertes charras en una tarde soleada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí