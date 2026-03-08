Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1
El piloto mexicano terminó en el lugar 16 beneficiado por seis abandonos en el circuito de Albert Park.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- ¿Fue un buen debut o uno malo?Sergio Pérez y Cadillac
corrieron su primer fin de semana completo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, con lo que hicieron realidad el sueño de debutar en la categoría reina del automovilismo.
Durante estos tres días de competencia, el mexicano tenía los ojos de México en él para ver cómo era su regreso a la parrilla tras un año de ausencia y saber para qué le va a poder alcanzar al equipo estadounidense.
Complicado, así podría definirse el accionar del mexicano y su equipo en el circuito de Albert Park. Sin embargo, el resultado de carrera fue realista e incluso un poco sorprendente, ya que había mucho nerviosismo a si el mexicano podría terminar la carrera, cosa que sucedió.
"Nuestra primera carrera como equipo ya ha terminado. Completarla es increíble y un verdadero logro tan solo un año después de confirmarse la inscripción. Ahora que esto ha terminado, necesitamos mejorar nuestro rendimiento para poder competir con intensidad", comentó el volante tricolor al final de la carrera.
Se cumplió el objetivo, al menos del lado de Pérez, pues Valtteri Bottas no consiguió finalizar la carrera por un problema técnico en su monoplaza.
El mexicano culminó en la posición 16, viéndose beneficiado por los seis abandonos registrados en el circuito de Melbourne. Durante la carrera, "Checo" fue lapeado en tres ocasiones.
Aunque en este año se revolucionó a la categoría con nuevos monoplazas y todos están "parejos", no se puede comparar a Cadillac con equipos que estaban desarrollando estos coches en sus computadoras, porque los estadounidenses construyeron todo el año pasado.
Es por eso que el resultado de "Checo" y Cadillac en el Gran Premio de Australia es positivo, consiguieron superar la predicción de muchos aficionados y de expertos en el tema.
Venir de cero y finalizar la primera carrera, aunque no fue con ambos autos, ya es una victoria para Cadillac y todo el equipo involucrado.
