David Faitelson arremete contra Checo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Uno de los momentos más esperados por la afición mexicana en este 2026 será el debut de Sergio "Checo" Pérez como piloto de Cadillac en la Fórmula 1. Después de "un año sabático" a raíz de su polémica salida de Red Bull, el tapatío está listo para volver al máximo circuito; sin embargo, antes de que haga su regreso oficial, ofreció una entrevista en la que le soltó algunas indirectas a su antiguo equipo, Red Bull.

Sin embargo, el conductor de Televisa y MVS Radio, David Faitelson, arremetió contra "Checo" por sus recientes declaraciones.

Al discutir en su programa de radio sobre la comparación entre "Checo" y su excoequipero, Max Verstappen, las opiniones de Faitelson provocaron la reacción de los seguidores del piloto mexicano en redes sociales.

Al responder a uno de ellos que defendía el arranque de "Checo" en su última temporada, Faitelson respondió: "'Checo' Pérez sabía muy bien cuál era su función en Red Bull junto a un piloto de la talla de Verstappen. Que él diga que fue más rápido que el neerlandés me parece una falacia. Nunca va a ser más rápido que un cuatro veces campeón del mundo y un piloto llamado a colocarse en la lista de los mejores de la historia. Lo mismo le va a suceder a Del Toro con Pogacar en el Tour de Francia, con la diferencia de que Del Toro tiene 22 años y todo un futuro por delante...".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una entrevista con 'Oso' Trava, "Checo" recordó su época como piloto de Red Bull y confesó que "estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1".

"Yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido, pero también si era demasiado lento o si Max era demasiado lento. Todo se convertía en un problema", agregó. Este comentario en particular fue el que provocó el comentario de Faitelson.