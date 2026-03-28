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"Checo" Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón

El mexicano ha tenido un inicio difícil en la temporada con resultados modestos en Australia y China

Por El Universal

Marzo 28, 2026 11:24 a.m.
A
Sergio Checo Pérez / Foto: AP

Sergio Checo Pérez / Foto: AP

El primer día de actividades en el Gran Premio de Japón estuvo lleno de complicaciones para Sergio "Checo" Pérez, quien chocó con Alex Albon en la Práctica Libre 1 y además recibió insultos por parte de George Russell, de Mercedes.

Checo rebasó a Russell en la primera sesión y el británico se quejó con su equipo a través del radio.

"¿Qué está haciendo este idiota?", expresó en primera instancia el británico. El equipo le respondió que había sido 'Checo' el responsable de su enojo y Russell remató: "Sí, tenía que ser Pérez, obviamente".

¿Cómo le ha ido a "Checo" Pérez con Cadillac?

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La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzó y con ella, el regreso de "Checo" al máximo circuito, ahora como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas.

En el Gran Premio de Australia, la primera carrera del año, "Checo" terminó en el lugar 16, mientras que su compañero finlandés no terminó.

Después, en el Gran Premio de China, el tapatío quedó en lugar 15, mientras que Bottas tomó el puesto 13. Aquí, el excompañero de "Checo" en Red BullMax Verstappen, no terminó la carrera.

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