Cherki cumple para el Man City

El francés Rayan Cherki mantuvo la lucha del Manchester City por el título de la Liga Premier con un gol tardío para la victoria en casa del Nottingham Forest.

El remate del delantero al minuto 83 aseguró el triunfo en el City Ground, sumando seis victorias consecutivas en la liga para el equipo de Pep Guardiola. El City acumula una racha de ocho triunfos seguidos en todas las competencias.

"Hoy es una gran victoria. Estoy orgulloso del equipo porque este partido es muy complicado de ganar", afirmó Cherki a TNT Sports.

Fue el segundo gol de Cherki en tres partidos y el quinto en total. También proporcionó una asistencia con un pase intrincado a Tijjani Reijnders para poner al City por delante tres minutos después del inicio del complemento.

Omari Hutchinson igualó para el Forest, que está en la pelea para evitar el descenso, e intento aguantar por llevarse un punto crucial hasta que Cherki disparó a través de un área abarrotada para el gol de la victoria.

Guardiola que ha ganado 12 títulos de liga con el Barcelona, el Bayern Munich y el City, parece creer que su equipo está listo para recuperar el título que cedió al Liverpool la temporada pasada. Se unió a las celebraciones con los aficionados que viajaron después del pitido final, actuando como director de orquesta mientras celebraban con entusiasmo tras otra victoria.

"Cuando ganas muchos títulos en Barcelona, Bayern Munich o aquí, tienes muchos juegos de este tipo", comentó. "El lenguaje corporal, cómo celebramos y la conexión con la afición está ahí".