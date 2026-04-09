"Chicharito" estará en el Mundial 2026... pero como comentarista

Javier "Chicharito" Hernández formará parte de la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, en esta ocasión no lo hará como jugador, sino como comentarista.

El exfutbolista de Chivas reforzará las narraciones de FOX Sports, de cara a la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de redes sociales, el canal deportivo anunció el "fichaje" de Hernández Balcázar, quien se quedó sin equipo después de concluir su segunda etapa con el Rebaño Sagrado en el futbol mexicano.

"¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador en la historia de México, Javier ´Chicharito´ Hernández, se unirá al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa del Mundo más grande de la historia", adelantó el canal.

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El exdelantero de la Selección Mexicana llegará a las transmisiones de la Copa del Mundo de Norteamérica con la experiencia de tres históricas participaciones mundialistas: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Chicharito" Hernández fue la primera baja de Chivas para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, el punto de quiebre llegó cuando Hernández Balcázar falló el penal decisivo que hubiera encaminado a los rojiblancos hasta las Semifinales del torneo Apertura 2025.

El error provocó su eliminación en los Cuartos de Final ante de Cruz Azul.

Desde entonces, el delantero mexicano se quedó sin equipo. Y con la Selección Mexicana, su última convocatoria fue en un lejano 2019.

¿Cuándo empezará el Mundial de 2026?

El silbatazo inicial de la Copa del Mundo de 2026 sonará en el Estadio Azteca (Banorte), donde la Selección Mexicana disputará el partido inaugural de la justa mundialista contra Sudáfrica.

Esto será el próximo 11 de junio a la una de la tarde (en tiempo del centro de México).