AG Elite Academy apuesta por la formación en la Copa Atleti 2026

En medio de un ambiente de entusiasmo y alta participación, se inauguró la Copa Atleti 2026 en San Luis Potosí, uno de los torneos más importantes del fútbol infantil y juvenil en México.

El certamen, que se desarrolla del 7 al 11 de abril, reúne a más de 300 equipos y cerca de 5 mil 700 jugadores provenientes de al menos 20 estados del país, en categorías que van desde la sub-6 hasta la sub-17, bajo modalidades de fútbol 7, 9 y 11.

Dentro de la competencia destaca la participación de AG Elite Academy, que compite con sus categorías 2015, 2016 y 2013. El equipo forma parte de la ceremonia inaugural y llega bajo la dirección de los entrenadores Cruz Govea García y Carlos Aquino.

La academia también se reforzó con jugadores, incluido un portero, provenientes de Villagrán, Salamanca y Celaya, Guanajuato, lo que aporta mayor diversidad y nivel competitivo al plantel.

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Más allá de los resultados, AG Elite Academy mantiene un enfoque centrado en la formación integral de sus jugadores, priorizando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

De acuerdo con el cuerpo técnico, el objetivo principal es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los jóvenes, en un entorno donde la competencia es parte del aprendizaje, pero no el fin.

Con este tipo de torneos, el fútbol formativo se consolida como una plataforma clave para impulsar nuevas generaciones de talento en el país.