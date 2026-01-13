Chivas busca mantener su racha frente a FC Juárez
Los Bravos de Pedro Caixinha buscan sorprender a Chivas en casa
CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Las Chivas quieren mostrar su buen futbol esta noche de martes, frente a los Bravos de Pedro Caixinha en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Luego de su vistosa victoria (2-0) sobre los Tuzos de Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026, el Rebaño enfrenta a otro ganador en la primera fecha; los fronterizos se impusieron (1-2) al Mazatlán FC.
El Guadalajara, con sus refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quieren mantener el invicto en su primera visita del certamen.
En los últimos 10 partidos entre el equipo rojiblanco y los Bravos, el FC Juárez sólo ha podido ganar en dos ocasiones y aunque los números del técnico portugués sobre las Chivas son positivos, este martes llega como la víctima.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs FC Juárez?
El compromiso de las Chivas podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos los detalles.
-Fecha: Martes 13 de enero
-Horario: 21:10
-Transmisión: Azteca 7 y FOX One
no te pierdas estas noticias
Chivas busca mantener su racha frente a FC Juárez
El Universal
Los Bravos de Pedro Caixinha buscan sorprender a Chivas en casa