Chivas busca mantener su racha frente a FC Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Las Chivas quieren mostrar su buen futbol esta noche de martes, frente a los Bravos de Pedro Caixinha en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Luego de su vistosa victoria (2-0) sobre los Tuzos de Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026, el Rebaño enfrenta a otro ganador en la primera fecha; los fronterizos se impusieron (1-2) al Mazatlán FC.

El Guadalajara, con sus refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quieren mantener el invicto en su primera visita del certamen.

En los últimos 10 partidos entre el equipo rojiblanco y los Bravos, el FC Juárez sólo ha podido ganar en dos ocasiones y aunque los números del técnico portugués sobre las Chivas son positivos, este martes llega como la víctima.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs FC Juárez?

El compromiso de las Chivas podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos los detalles.

-Fecha: Martes 13 de enero

-Horario: 21:10

-Transmisión: Azteca 7 y FOX One