Chivas busca 'pegarle' a Santos Laguna en duelo de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de la temprana eliminación en Leagues Cup, el Guadalajara visita el estadio Corona para enfrentar a Santos Laguna en un partido donde está obligado a ganar para consolidar el proyecto de Gabriel Milito fuera de casa y para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan con tres puntos, pero realidades totalmente distintas. El Rebaño tiene un partido menos en el Apertura 2025, mismo que jugará en septiembre contra Tigres, pero en los primeros compromisos sumó una victoria y una derrota. Los dos fueron eliminados en fase de clasificación de la Leagues Cup, pero de forma distinta. Guadalajara ganó un partido por penaltis y otro en los 90 minutos, mientras Santos fue humillado en los tres juegos en tiempo regular.

El equipo que Gabi Milito, asegura, será protagonista, debe aparecer ahora, oler la sangre de un cuadro debilitado como es el dirigido por Francisco Rodríguez Vílchez y no tener piedad, para regalarle a la afición rojiblanca una victoria contundente fuera de casa. Los Guerreros han perdido 11 de sus últimos 12 compromisos oficiales, en medio de una grave crisis institucional.