Astronautas regresan tras 5 meses en EEI

Por AP

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Astronautas regresan tras 5 meses en EEI

California.- Cuatro astronautas regresaron a la Tierra el sábado después de dirigirse a la Estación Espacial Internacional (EEI) hace cinco meses para relevar a los pilotos de prueba atascos del Starliner de Boeing.

Su cápsula de SpaceX aterrizó en el océano Pacífico frente a la costa del sur de California un día después de partir del laboratorio orbital.

“Bienvenidos a casa”, transmitió el Control de Misión de SpaceX por radio.

Aterrizaron a Anne McClain y Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi de Japón y Kirill Peskov de Rusia. Se lanzaron en marzo como reemplazos de los dos astronautas de la NASA asignados a la fallida demostración del Starliner.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las Fallas del Starliner mantuvieron a Butch Wilmore y Suni Williams en la estación espacial durante más de nueve meses en lugar de una semana. La NASA ordenó que la nueva cápsula de tripulación de Boeing regresara vacía y cambiada a ambos astronautas SpaceX. Partieron poco después que McClain y su tripulación llegaran para ocupar sus lugares. Wilmore se ha retirado de la NASA desde entonces.

Antes de dejar la estación espacial el viernes, McClain mencionó “un período tumultuoso en la Tierra” que la gente enfrenta. “Queremos que esta misión, nuestra misión, sea un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando trabajamos juntos, cuando exploramos juntos”, expresó.

McClain esperaba con ansias “no hacer nada durante un par de días” una vez de regreso a casa en Houston. En la lista de deseos de sus compañeros de tripulación: duchas calientes y jugosas hamburguesas.

