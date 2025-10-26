Chivas humillan a los Rojinegros

GUADALAJARA.- Armando González brilló con un “hat trick”, con el que encabezó el sábado la goleada de Chivas por 4-1 sobre Atlas en el clásico de la ciudad de Guadalajara, para reanimar sus opciones de clasificarse de forma directa a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

González mandó cabezazos a las redes a los 10 y 29 minutos. Selló su mejor actuación como profesional deslizándose para anotar a los 51. Luis Romo fue el otro anotador rojiblanco a los 27.

Mateo García hizo más decorosa la goleada con la primera acción de peligro de los rojinegros a los 63.

Chivas retomó la senda del triunfo para ubicarse con 23 puntos en la sexta posición, que otorga el último pase directo a la liguilla. Atlas se estancó en el 11er sitio con 16 unidades.

González hizo gala de sus dotes como goleador cuando dejó la marca de dos defensores para hacer el primero de sus tantos de cabeza.

Romo amplió la ventaja con un remate a quemarropa dentro del área.

Antes de cumplirse la primera media hora, González estuvo muy atento para lanzarse de palomita y mandar otro testarazo a las redes luego de un rebote en el travesaño. Culminó su gran actuación en un trazo rasante, que alcanzó barriéndose y bombeando el esférico ante la salida del arquero colombiano Camilo Vargas.

Con su gran actuación, “Hormiga” González llegó a 10 tantos en el campeonato para situarse como líder de la tabla de artilleros junto con el portugués Paulinho de Toluca, quien es el vigente bicampeón goleador.