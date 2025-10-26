Bomberos controlan un incendio en departamentos

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron un incendio que se generó en unos departamentos en la colonia Guadalupe, presuntamente el fuego se generó en siete tanques de gas que estaban en llamas, afortunadamente la oportuna intervención de los tragahumo lograron controlar la situación que no provocó personas lesionadas.

Los hechos se originaron la noche del viernes en la calle San Antonio esquina con San Martin, donde vecinos reportaron un incendio en unos departamentos y pidieron auxilio, al lugar acudieron los bomberos, que de inmediato iniciaron acciones, vieron que salía bastante humo de un domicilio particular.

Los bomberos inmediatamente entraron a unos departamentos que era donde se generaba el fuego, que era de unos tanques de gas LP, por lo que trabajaron en controlar el fuego, así mismo la calle fue cerrada con apoyo de la policía municipal, para poder trabajar, después de varios minutos lograron controlar el incendio.