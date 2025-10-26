Las Águilas vencen por 103 a 58 a la UPQRO

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúa demostrando su poderío en la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA), tras imponerse con autoridad a la Universidad Politécnica de Querétaro con marcador final de 103-58, en partido disputado la tarde de este sábado en la Unidad Deportiva Universitaria y continuando con su invicto en la actual temporada.

El encuentro comenzó de forma equilibrada, con ambas quintetas mostrando intensidad y buen ritmo en la duela. Sin embargo, la superioridad en altura y las segundas oportunidades ofensivas de las Águilas potosinas marcaron la diferencia hacia el cierre del primer cuarto, que concluyó 29-18 a favor de los locales.

Durante el segundo parcial, la UASLP consolidó su dominio mediante una rotación fluida del balón y una alta efectividad desde la línea de castigo. Aunque los queretanos intentaron reaccionar, las Águilas se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 55-32.

Ya en la segunda mitad, la defensa potosina mantuvo la intensidad y corrigió los errores que en otros duelos le habían complicado los cierres. La Politécnica, por su parte, no logró capitalizar sus tiros libres ni aprovechar las segundas oportunidades, lo que permitió que el marcador se ampliara a 81-39 al final del tercer cuarto.

En el último periodo, los de casa mantuvieron el ritmo ofensivo y cerraron con efectividad, alcanzando por segunda ocasión consecutiva la cifra de tres dígitos en el marcador.

El encuentro concluyó 103-58, sellando una nueva victoria para la UASLP.

El jugador más valioso del partido fue Andrés Jasso, quien destacó con 26 puntos, seguido de Daniel Valdez con 24 unidades. Por los queretanos el jugador destacado fue Rodrigo Anguiano con 17 unidades, seguido de Néstor Bárcenas al aportar 15 puntos.