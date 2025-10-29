logo pulso
Chivas planea cambios en su plantilla para el próximo torneo

Chivas se prepara para el Clausura 2026 con la posible llegada de un nuevo defensa central

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:21 p.m.
Chivas planea cambios en su plantilla para el próximo torneo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Chivas se encuentra en la sexta posición de la tabla, el domingo buscará sellar el pase directo a Liguilla para cumplir con el primer objetivo trazado en el nuevo proyecto que encabeza Javier Mier como responsable de futbol y Gabriel Milito, como técnico.

Pero la dirigencia no está quieta, ya trabaja en la conformación del siguiente campeonato y Mier busca cubrir una necesidad que le ha expresado el pastor, tratar de contratar a un defensa central para hacer más sólida esa zona, que varios dolores de cabeza les ha dado.

El Guadalajara buscarán hacerse de los servicios en primera instancia de Eduardo Águila, elemento del Atlético de San Luis, quien ya en su momento sonó para vestirse de rojiblanco, pero por alguna situación se pausó la negociación. Ahora buscan retomarla.

Así como buscan llegada de uno, también preparan salida de otro, Gilberto Sepúlveda, quien tiene buen mercado y consideran en el redil que es momento de dejarlo salir para que tenga otro reto deportivo, ya que, con Milito, las posibilidades de que juegue no son muchas.

Hay dos interesados en los servicios del defensa central, uno es Xolos, equipo que dejaría salir a uno de sus defensas y el rojiblanco cubriría esa salida, además de que tienen muy buena relación las dirigencias; otro es Bravos de Juárez, quien ha levantado la mano.

SLP

El Universal

Chivas se prepara para el Clausura 2026 con la posible llegada de un nuevo defensa central

