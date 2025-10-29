Dortmund derrota a Frankfurt por penales

FRÁNCFORT.- Gregor Kobel catapultó a Borussia Dortmund a la tercera ronda de la Copa de Alemania al atajar el martes el remate que aseguró una victoria en la tanda de penales contra Eintracht Frankfurt.

El centrocampista Farès Chaïbi se encargó del cuarto penal de Frankfurt, obligado a marcar después de que Ritsu Doan había disparado por encima del travesaño.

Chaïbi envió el balón a la derecha de Kobel, pero el portero suizo se lanzó para detener el balón. El Dortmund se impuso 4-2 en la tanda de penales que desató celebraciones con bengalas por parte de los aficionados visitantes.

La derrota alarga el mal momento de Frankfurt, con apenas un triunfo en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El tiempo extra terminó con el marcador igualado 1-1 después de que el gol de Julian Brandt para el Dortmund anuló el tanto inicial de Ansgar Knauff, ex del Dortmund, para Frankfurt.