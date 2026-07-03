Conceden acceso a registros médicos de Tiger
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STUART.- Los fiscales podrán revisar los historiales médicos relacionados con el accidente vehicular de Tiger Woods en marzo y su posterior arresto en Florida bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias, según determinó un juez.
El juez Darren Steele aprobó la semana pasada un acuerdo entre el abogado defensor de Woods y la Fiscalía Estatal que permite a los fiscales solicitar expedientes del hospital Cleveland Clinic Martin South, adonde Woods fue trasladado tras el accidente del 27 de marzo. El caso continúa su curso en el tribunal de circuito del condado de Martin, justo al norte del condado de Palm Beach.
El juez también dio el visto bueno en mayo a un acuerdo similar que concede a los fiscales acceso a todos los registros de medicamentos recetados del legendario golfista en una farmacia de Palm Beach, desde el inicio del año hasta finales de marzo. Tanto para los registros hospitalarios como para los de recetas, los fiscales aceptaron la solicitud del abogado defensor Doug Duncan de una orden de protección que limita la divulgación de los expedientes solo a fiscales, agentes del orden, peritos estatales y defensa de Woods.
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