"Conejo" Pérez respalda a Ochoa como titular rumbo al Mundial 2026

Uno de los debates con mayor fuerza en el futbol mexicano, con miras a la Copa del Mundo de 2026, es sin duda el del arquero titular de la Selección Mexicana.

Una situación que definirán en los siguientes meses Javier Aguirre y su cuerpo técnico, quienes han recibido una recomendación de un legendario portero de la Liga MX.

Se trata de Óscar "Conejo" Pérez, exjugador de Cruz Azul y mundialista mexicano, quien compartió su punto de vista sobre lo que ocurrirá el siguiente año, colocando sin temor a Guillermo Ochoa como titular por su experiencia.

"Hoy en día sí creo que les hace falta regularidad a los chicos, probablemente vea por la experiencia, por ahí Memo que es lo que creo que está visualizando el cuerpo técnico, no solo Javier, me tocó a mí. Tienes que buscar darle tranquilidad al cuadro bajo y una persona que tiene cinco Mundiales, que ya no le asusta esos eventos como la inauguración, creo que te puede dar un poco más".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pérez, quien fue uno de los hombres de confianza de Aguirre en procesos pasados, compartió su opinión al ver al estratega mexicano entre los nominados al premio The Best como entrenador del año.

"La verdad fue una grata sorpresa porque sí le ha tocado dirigir en todo el mundo, esta será su tercera Copa del Mundo y ha estado en los reflectores. Es de los más importantes sin dudas, tenemos otros importantes, pero hoy por hoy demuestra que es uno de los mejores", finalizó.