Concovan al Estatal de Campo Traviesa 2025

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí dio a conocer la Convocatoria Estatal de Campo Traviesa 2025, evento selectivo rumbo al Campeonato Nacional de Campo Traviesa, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en la zona de la Pista de Búfalos, ubicada a un costado del Parque Tangamanga I.

La competencia dará inicio en punto de las 8:00 de la mañana, con recorridos de 6, 8 y 10 kilómetros, tanto en las ramas varonil como femenil. Podrán participar corredores recreativos y atletas afiliados al portal de la Asociación Nuevo Mundo de Atletismo en México.

Las inscripciones tendrán un costo de $250 pesos y deberán realizarse enviando la cédula de registro al correo benja_utan2011@hotmail.com. La entrega de números se efectuará el mismo día del evento, a partir de las 6:30 a.m., en la zona de meta.

El comité organizador informó que los participantes contarán con servicio de hidratación, medalla de participación, abastecimiento de recuperación y número oficial, además de que los jueces designados por la Asociación serán los encargados del cronometraje y validación de resultados oficiales.

Finalmente, se recomendó a los corredores realizar un chequeo médico previo, ya que la condición física será responsabilidad de cada participante. La organización confirmó que habrá asistencia médica y ambulancia disponible durante toda la competencia, garantizando la seguridad de los atletas en este importante evento estatal.