Concovan al Estatal de Campo Traviesa 2025
La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí dio a conocer la Convocatoria Estatal de Campo Traviesa 2025, evento selectivo rumbo al Campeonato Nacional de Campo Traviesa, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en la zona de la Pista de Búfalos, ubicada a un costado del Parque Tangamanga I.
La competencia dará inicio en punto de las 8:00 de la mañana, con recorridos de 6, 8 y 10 kilómetros, tanto en las ramas varonil como femenil. Podrán participar corredores recreativos y atletas afiliados al portal de la Asociación Nuevo Mundo de Atletismo en México.
Las inscripciones tendrán un costo de $250 pesos y deberán realizarse enviando la cédula de registro al correo benja_utan2011@hotmail.com. La entrega de números se efectuará el mismo día del evento, a partir de las 6:30 a.m., en la zona de meta.
El comité organizador informó que los participantes contarán con servicio de hidratación, medalla de participación, abastecimiento de recuperación y número oficial, además de que los jueces designados por la Asociación serán los encargados del cronometraje y validación de resultados oficiales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, se recomendó a los corredores realizar un chequeo médico previo, ya que la condición física será responsabilidad de cada participante. La organización confirmó que habrá asistencia médica y ambulancia disponible durante toda la competencia, garantizando la seguridad de los atletas en este importante evento estatal.
no te pierdas estas noticias
Antonio Brown se declara no culpable
AP
El exjugador de la NFL está acusado de intento de asesinato en Miami
México avanza a 16vos. de final
El Universal
Consiguió su boleto por la vía del Fair Play; enfrentará a la Selección de Argentina