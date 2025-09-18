logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Conoce la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX

Con 21 puntos y cinco victorias al hilo, Rayados domina el torneo; Puebla y Querétaro, en el fondo.

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 12:43 p.m.
A
Rayados manda en el Apertura 2025

Rayados manda en el Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra prácticamente a la mitad de su fase regular. Tras el partido pendiente entre Chivas y Tigres, los 18 clubes de la primera división del futbol mexicano tienen ya ocho juegos disputados.

El soso empate a cero goles no modificó nada en la tabla. Arriba siguen los clubes de siempre, los que se toman con seriedad el torneo, los que hacen inversiones, los de los grandes fichajes... en el sótano se ubican aquellos que miran el regreso del ascenso y descenso en 2026 como una enorme amenaza a su continuidad.

Monterrey es líder del torneo tras ocho fechas celebradas. Los Rayados presumen 21 puntos, una racha de cinco victorias consecutivas y un diferencial de goles de nueve a su favor. Situación completamente opuesta al Puebla, que apenas tiene cuatro unidades en el Apertura 2025 y que acumula ya 21 goles en contra, para un promedio de 2.6 tantos recibidos por partido.

Te puede interesar: ADSL, lejos de la clasificación

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debajo de Monterrey, en ese orden, se encuentran Cruz Azul, América, Toluca, Tigres y los sorpresivos Xolos de Sebastián Abreu. Estos seis serían los clubes que avanzarían de manera directa a la liguilla en caso de que la fase regular terminara hoy. En la zona de Play-In se encuentran Pachuca, Pumas, Juárez y León.

Clubes de gran tradición en México como Guadalajara (11), Atlas (15) y Necaxa (16) se ubican en la parte baja de la tabla, fuera del Play-In y con muchos obstáculos que librar en caso de querer formar parte de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Este viernes dará inicio la Jornada 9 del Apertura 2025, lo que representa la segunda mitad de la fase regular. Es hora de pisar el acelerador para aquellos que persiguen un boleto a la liguilla y, sobre todo, de mantener el paso para quienes gozan la vista desde la cima de la tabla.

Así va el torneo Apertura 2025 de la Liga MX

  • Monterrey (21 pts)

  • Cruz Azul (20 pts)

  • América (17 pts)

  • Toluca (16 pts)

  • Tigres (15 pts)

  • Tijuana (13 pts)

  • Pachuca (13 pts)

  • Pumas (12 pts)

  • Juárez (12 pts)

  • León (11 pts)

  • Chivas (8 pts)

  • Santos Laguna (7 pts)

  • Atlético San Luis (7 pts)

  • Mazatlán (6 pts)

  • Atlas (6 pts)

  • Necaxa (6 pts)

  • Querétaro (4 pts)

  • Puebla (4 pts)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conoce la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX
Conoce la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX

Conoce la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX

SLP

El Universal

Con 21 puntos y cinco victorias al hilo, Rayados domina el torneo; Puebla y Querétaro, en el fondo.

Mike McDaniel pide calma para Dolphins
Mike McDaniel pide calma para Dolphins

Mike McDaniel pide calma para Dolphins

SLP

AP

Fields, descartado; Taylor va ante Bucs
Fields, descartado; Taylor va ante Bucs

Fields, descartado; Taylor va ante Bucs

SLP

AP

Daniels sin práctica antes del viernes
Daniels sin práctica antes del viernes

Daniels sin práctica antes del viernes

SLP

AP

El QB de los Commanders se recupera de una lesión en la rodilla