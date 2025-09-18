ADSL, lejos de la clasificación

Los equipos femenil y varonil del Atlético de San Luis enfrentan un torneo complicado y se encuentran por debajo de las posiciones de clasificación en sus respectivas ligas. Mientras que el conjunto femenil ocupa el lugar 10 con 11 puntos, el varonil se sitúa en la posición 13 con apenas 7 unidades.

En el caso del equipo femenil, tras la jornada 12 del Apertura 2025, registra cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Su último encuentro, correspondiente a la jornada 11, fue contra León en el Estadio Alfonso Lastras, donde cayeron 3-0.

Durante el torneo, las potosinas han enfrentado a equipos como Chivas (0-2), Monterrey (0-3), Cruz Azul (1-0), Juárez (0-2), Querétaro (2-0), Atlas (0-0), Xolas (2-1), Necaxa (3-0), Puebla (6-0) y América (2-2). Hasta ahora acumulan 16 goles a favor y 13 en contra. Los partidos restantes del Apertura 2025 serán frente a Mazatlán, Pumas, Pachuca, Toluca, Tigres y Santos.

Por su parte, el equipo varonil se encuentra en la jornada 9 del torneo, con un registro de dos victorias, un empate y cinco derrotas. En su más reciente encuentro igualaron 1-1 con Xolos en el cierre de la jornada 8, también en el Estadio Alfonso Lastras.

A lo largo del torneo, los resultados del conjunto colchonero incluyen victorias ante León (1-0) y Puebla (2-0), empates con Tijuana (1-1) y derrotas ante Monterrey (0-1), Chivas (3-4), Cruz Azul (1-2), Querétaro (2-3) y Toluca (1-3). Los potosinos han marcado 11 goles y recibido 14. Los encuentros restantes para cerrar el Apertura 2025 serán contra Santos, América, Pachuca, Mazatlán, Atlas, Pumas, Necaxa, Juárez y Tigres.

Con ambos equipos fuera de la zona de clasificación, los próximos partidos representan una oportunidad clave para mejorar su posición y aspirar a los puestos de playoffs antes de que concluya el torneo.