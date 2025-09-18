Fields, descartado; Taylor va ante Bucs

FLORHAM PARK.- El quarterback Justin Fields han sido descartado por los Jets de Nueva York para el juego del domingo en Tampa Bay debido a una conmoción cerebral.

Tyrod Taylor será el mariscal de campo contra los Buccaneers, informó el miércoles el entrenador en jefe, Aaron Glenn. Fields sigue en el protocolo de conmociones tras haberse lesionado al final de la derrota de los Jets por 30-10 ante Buffalo el domingo pasado.

Fields cayó hacia atrás cuando fue derribado por Joey Bosa en el último cuarto y la parte trasera de su casco golpeó el césped. Estuvo en el suelo por unos momentos antes de poder levantarse y salir caminando por sus propios medios.

Taylor, de 36 años, será titular por primera vez desde que lo hizo en cinco juegos para los Giants en 2023.

Taylor se perdió los tres juegos de pretemporada de los Jets debido a una lesión de rodilla que requirió cirugía, pero Glenn no está preocupado de que Taylor este fuera de ritmo. Taylor completó siete de 11 pases para 56 yardas en lugar de Fields contra los Bills, incluyendo un pase de touchdown de cinco yardas a Jeremy Ruckert.