Copa Oro vuelve a jugarse en México
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CHARLOTTE.- Por primera vez desde 2003, algunos partidos de la Copa Oro se efectuarán en México, probablemente en el Estadio Banorte.
A falta de que se haga oficial, los intentos por hacer que el principal torneo de naciones de la Concacaf volviera a territorio nacional, rindieron frutos a la Federación Mexicana de Futbol, que ha conseguido la realización de algunos encuentros.
Durante el verano de 2027, ya con Rafael Márquez en el banquillo, el Tricolor recibirá algunos duelos del evento, aunque todavía no se sabe si sólo serían de la fase grupal o ya en las rondas a eliminación directa.
Será apenas la tercera ocasión que algunos partidos del certamen se lleven a cabo en México. La primera fue en 1993, cuando el Tricolor entonces dirigido por Miguel Mejía Barón se proclamó campeón, después de golear a Estados Unidos (4-0) en la final, la cual fue celebrada en el entonces Estadio Azteca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una década más tarde y ya con Ricardo Antonio La Volpe al frente del representativo nacional, el evento volvió a México con algunos partidos. La historia fue la misma: Coronación tricolor, luego de superar a Brasil (1-0, en tiempos extra) en el cotejo por el título.
La efervescencia que la Copa del Mundo Norteamérica 2026 género en México desea ser aprovechada por la Concacaf, que espera grandes entradas en el Coloso de Santa Úrsula para los juegos de la Selección Mexicana.
El Tricolor es actual bicampeón de la Copa Oro, después de derrotar a Panamá en la final de 2023 (1-0) y a Estados Unidos en la de 2025 (2-1).
no te pierdas estas noticias
El comisionado de la MLS reflexiona sobre el Mundial y su salida
AP
MLS cambiará calendario a verano-primavera y ajustará reglas para ser más competitiva.
xAI de Elon Musk demanda a Minnesota por ley pionera que prohíbe la "desnudez" digital
AP
Minnesota es el primer estado que regula la desnudez digital generada por inteligencia artificial.
Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile
AP
El fichaje de Vozinha impulsa seguidores y valor de mercado en el club chileno.