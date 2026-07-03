Cordero consigue un segundo lugar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Ricardo Cordero tuvo una destacada actuación en el Rally La Congoja, competencia celebrada en Aguascalientes y correspondiente al Campeonato Regional de Occidente 2026, al finalizar en la segunda posición general tras un sólido desempeño a bordo de su Mitsubishi.

La competencia representó un importante ensayo para Cordero de cara a la Carrera Panamericana, considerada el compromiso más importante de su calendario deportivo. El experimentado rallista aprovechó el evento para recorrer algunos de los tramos que formarán parte de la histórica competencia y volver a conducir el Mitsubishi con el que inició su trayectoria en el automovilismo.

Al término de las etapas cronometradas, el piloto potosino aseguró el segundo escalón del podio, cerrando un fin de semana positivo tanto en resultados como en preparación.

"Buenos resultados este fin de semana. Nos quedamos con el segundo lugar en este rally regional. Conducimos el Mitsubishi después de un año; es un auto que quiero mucho porque con él me inicié. La intención era desempolvarlo, recorrer los tramos de la Carrera Panamericana y tener una referencia más fresca. El auto se sintió bastante bien y tuvimos una buena adaptación que culminó con el podio. Sin duda, esto fue gracias a mi equipo 399 Tactical GHR Motorsport, que trabajó impecablemente en el auto. La agenda rallística sigue y estamos preparados para regresar a Norteamérica. Antes de ello daremos a conocer un nuevo proyecto ligado a los estudiantes; pronto tendremos más información", comentó Ricardo Cordero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras este resultado, el piloto potosino continuará con su preparación para el Rally Colorado, programado para mediados del mes de julio, donde hará equipo nuevamente con Marco Hernández con el objetivo de pelear por la victoria y mantener el buen ritmo de competencia previo a los grandes retos de la temporada.