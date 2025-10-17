logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven

La afición de Cruz Azul se hace sentir en La Noria antes del enfrentamiento clave

Por El Universal

Octubre 17, 2025 01:27 p.m.
Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Sangre Azul no falla. Un día antes del Clásico Joven, la afición cementera se hizo presente en La Noria para alentar a su equipo en la víspera del duelo más importante del torneo. Con tambores, bengalas y una marea azul y blanca, los seguidores demostraron que la pasión por Cruz Azul sigue intacta.

Entre cánticos como "Una reja me separa" y "Quiero quemar el gallinero", la barra animó sin descanso, creando un ambiente de fiesta y compromiso en la Noria. El mensaje fue claro: el apoyo está garantizado, si se trata de vencer al América.

La jornada 13 del Apertura 2025 tiene un toque especial. A pesar de ser cabalística, los aficionados confían en que la Máquina puede vencer a su acérrimo rival en Ciudad Universitaria. Además, Cruz Azul buscará romper un récord histórico: alcanzar 23 victorias consecutivas en CU, superando las 22 que los Pumas lograron entre las temporadas 1978-79 y 1979-80.

En el aspecto deportivo, Nicolás Larcamón no podrá contar con Gonzalo Piovi, quien quedó fuera por acumulación de tarjetas. Será la única ausencia en el once celeste, aunque representa un golpe sensible para la defensa. El técnico argentino sabe que sumar tres puntos será vital para mantenerse en zona de clasificación directa.

El ambiente en La Noria fue de unión y determinación. Jugadores y cuerpo técnico cerraron filas antes del compromiso, conscientes de lo que significa enfrentar al América.

Al concluir el entrenamiento, los futbolistas agradecieron a los seguidores por su apoyo incondicional. Posaron para una foto junto al ingeniero Víctor Velázquez, cerrando el entrenamiento en la que quedó claro que Cruz Azul llega al Clásico Joven más unido que nunca.

Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven

La afición de Cruz Azul se hace sentir en La Noria antes del enfrentamiento clave

Entérate | Los partidos de este viernes en Liga MX

Atlético de San Luis es protagonista de este día en la Jornada 13 del Apertura 2025

Cruz Azul y América se miden en un Clásico capitalino cargado de orgullo

La Máquina, invicta en Ciudad Universitaria, busca retomar la cima ante unas Águilas en ascenso que llegan con dos triunfos consecutivos

Henry Martín vuelve a quedar fuera por lesión

El delantero del América no se recuperó de la rodilla y se perderá el clásico ante Cruz Azul