Henry Martín vuelve a quedar fuera por lesión

Las Águilas del América no podrán contar con Henry Martín para el partido ante Cruz Azul de este sábado en Ciudad Universitaria. El histórico delantero del conjunto azulcrema no ha logrado recuperarse de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió tras el partido contra Chivas del Guadalajara, por lo que André Jardine tendrá que ideárselas para suplir la baja del dorsal '9'.

Ya no es una novedad que las Águilas no puedan contar con "La Bomba" para un partido crucial, debido a que el último año las lesiones no lo han dejado en paz. Tan sólo en lo que va del Apertura 2025, Henry Martín ha estado presente apenas en tres partidos, sumando 111 minutos y en el torneo pasado (Clausura 2025) registró sólo seis compromisos; es decir, que en todo el 2025, el delantero americanista solamente ha podido jugar nueve partidos.

A la baja de Henry se le suma la de Raúl Zúñiga ("Pantera"), Isaías Violante y Dagoberto Espinoza, mientras que Alejandro Zendejas sigue en duda, y será horas antes del partido cuando se defina si podrá jugar.

Los que sí podrán jugar ante Cruz Azul serán Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin.

La sufren sin Henry. América y Cruz Azul se han enfrentado en cinco ocasiones en lo que va del año, entre partidos de fases finales, temporada regular y Liga de Campeones de la Concacaf; "La Bomba" solamente ha estado presente en uno, en la serie de semifinales del Clausura 2025, en donde las Águilas ganaron uno y perdieron el otro. En los otros tres, las Águilas no sólo no pudieron ganar, sino que también quedaron eliminados.

EL DATO

Registro. Desde marzo del 2024, Henry ha sufrido cuatro lesiones: tendinitis, desgarre en el muslo, sobrecarga muscular y lesión en rodilla.