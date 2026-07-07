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INA califica como reconfiguración traslado de Toyota Tacoma a Texas

Toyota invertirá 3,600 millones de dólares para ampliar planta en Texas y cambiar producción.

Por El Universal

Julio 07, 2026 05:47 p.m.
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INA califica como reconfiguración traslado de Toyota Tacoma a Texas
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La Industria Nacional de Autopartes (INA) calificó como una "reconfiguración parcial y gradual" el traslado de la producción de la camioneta Tacoma de Toyota en Baja California hacia la planta de San Antonio Texas.

      INA explica reconfiguración gradual en producción Toyota Tacoma

      En conferencia de prensa, Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la INA, dijo que este anuncio debe interpretarse como una reconfiguración parcial y gradual, no como una salida de México.

      "México, al final de cuentas, sigue siendo un pilar indispensable para la producción en la región de Norteamérica por diferentes cuestiones: escala, talento, logística, costos, especialización, la cadena de suministro muy cercana entre Estados Unidos, México y Canadá, y por la cercanía de mercado con Estados Unidos", expuso.

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      Además, expuso que un vehículo que fabrica Toyota cuenta con 40% de componentes de Estados Unidos y Canadá y un 35% de componentes mexicanos.

      "Poder transferir ese 35% de componentes nacionales no es fácil. Tampoco es que Estados Unidos cuente con la cadena de suministro para sustituirlo. Yo creo que se va a ir reposicionando, cambiando los roles de fabricación, pero la demanda de componentes mexicanos se mantendría con las reglas de juego, al momento, afirmó.

      Producción de autopartes crece pese a traslado de Toyota Tacoma

      Ayer, Toyota anunció el traslado de la producción de Tacoma en Baja California a la planta de San Antonio, Texas donde invertirá 3 mil 600 millones de dólares para ampliar la fábrica donde se construirá una segunda línea de ensamble para Tacoma, además de las pickups Tundra, la SUV Sequoia y ejes traseros.

      El gerente de la INA destacó que la revisión del T-MEC deberá dar certidumbre sobre el trato arancelario para que los fabricantes que cumplen con la regla de origen puedan evitar esas medidas.

      Galván considera que, hacia adelante, se podrían esperar algunos cambios en cuestión de logística por el traslado de la producción de Tacoma, pero la demanda de componentes mexicanos en Estados Unidos permanecerá por buen tiempo.

      Por otra parte, la INA informó que, de enero a abril, se fabricaron autopartes por un valor de 41 mil 973 millones de dólares, un 10% más contra el mismo periodo del año anterior.

      En abril se fabricaron componentes por 10 mil 789 millones de dólares, un 11% más respecto a abril del año anterior.

      Los estados de mayor producción de autopartes en abril fueron Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Tamaulipas.

      Mientras que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción automotriz en junio disminuyó 1.9% en comparación con junio de 2025, con la fabricación de 354 mil 221 unidades.

      A pesar de esta variación, de enero a junio se fabricaron 1.9 millones de vehículos, apenas un 0.4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

      La producción de SUVs disminuyó 3.7% en el primer semestre, los autos compactos dejaron de fabricar un 14.7% y los de lujo un 14.6% menos, pero la producción de pick ups se incrementó 15.3%.

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