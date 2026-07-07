logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Zico explota y acusa amaño en Mundial 2026 tras partido Argentina-Egipto

El exjugador egipcio Mostafa Zico calificó el torneo como amañado tras derrota ante Argentina.

Por El Universal

Julio 07, 2026 05:41 p.m.
A
Zico explota y acusa amaño en Mundial 2026 tras partido Argentina-Egipto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 ha provocado un sinfín de polémica, debido al gol que se le anuló al cuadro africano y por un par más de acciones a lo largo del duelo.

      Polémicas decisiones arbitrales en el partido

      Lionel Messi y compañía lograron remontar un 2-0 para sellar su boleto a cuartos de final, luego de terminar el partido 3-2 en los 90 minutos del encuentro y así continuar en la búsqueda del bicampeonato del mundo.

      En el minuto 58 del encuentro, los egipcios encontraron el 2-0, pero una revisión completa de la jugada previa al gol en el VAR, terminó por anular la anotación por una falta sobre Lisandro Martínez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Declaraciones de Mostafa Zico tras el partido

      Esa fue una acción que provocó un gran malestar dentro del cuadro africano, y claro que en redes sociales también hubo comentarios divididos sobre si existía o no una falta, además de las otras polémicas.

      Al finalizar el encuentro, Mostafa Zico habló sobre lo sucedido y expresó su gran malestar por las decisiones arbitrales, dejando en claro que todo estaba puesto para el pase de Argentina.

      "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", compartió en entrevista post partido el egipcio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Zico explota y acusa amaño en Mundial 2026 tras partido Argentina-Egipto
      Zico explota y acusa amaño en Mundial 2026 tras partido Argentina-Egipto

      Zico explota y acusa amaño en Mundial 2026 tras partido Argentina-Egipto

      SLP

      El Universal

      El exjugador egipcio Mostafa Zico calificó el torneo como amañado tras derrota ante Argentina.

      Lionel Messi marca gol decisivo y Argentina avanza a cuartos
      Lionel Messi marca gol decisivo y Argentina avanza a cuartos

      Lionel Messi marca gol decisivo y Argentina avanza a cuartos

      SLP

      AP

      La victoria argentina en el Mundial 2022 se definió con goles en los últimos minutos, con Messi como figura.

      Lesión de Amadou Onana afecta a Bélgica en Mundial
      Lesión de Amadou Onana afecta a Bélgica en Mundial

      Lesión de Amadou Onana afecta a Bélgica en Mundial

      SLP

      AP

      El club Aston Villa y la federación belga coordinan el tratamiento y recuperación del jugador.

      Ruptura de ligamento deja a Onana fuera del Mundial
      Ruptura de ligamento deja a Onana fuera del Mundial

      Ruptura de ligamento deja a Onana fuera del Mundial

      SLP

      AP

      El jugador del Aston Villa permanecerá con el equipo para apoyar en cuartos de final contra España.