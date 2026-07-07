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Lesión de Amadou Onana afecta a Bélgica en Mundial

El club Aston Villa y la federación belga coordinan el tratamiento y recuperación del jugador.

Por AP

Julio 07, 2026 05:33 p.m.
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Lesión de Amadou Onana afecta a Bélgica en Mundial
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      RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — El mediocampista belga Amadou Onana, quien se lesionó la rodilla derecha a los 19 minutos de la goleada de 4-1 que su selección le propinó el lunes a Estados Unidos en los octavos de final, se perderá el resto del Mundial.

      En un comunicado difundido por la federación belga de fútbol, el médico del equipo Brahim Hacene indicó que los exámenes médicos confirmaron que Onana se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

      "Esta es una noticia devastadora, tanto para él en lo personal como para el equipo", admitió Hacene.

      Onana, de 24 años, participó en cuatro partidos del Mundial con Bélgica. Ante los estadounidenses, apareció como titular por segunda vez en el torneo. Onana también jugó dos encuentros en el Mundial de 2022 en Qatar.

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      En marzo, marcó un gol en una contundente victoria de 5-2 sobre Estados Unidos en un partido de preparación para el Mundial.

      El lunes fue sustituido a los 21 minutos por Hans Vanaken, quien anotó uno de los cuatro goles de Bélgica.

      Onana milita en el Aston Villa de la Liga Premier inglesa desde 2024 y anteriormente jugó para el Everton.

      "Consultamos de inmediato con Amadou y con el Aston Villa para acordar el mejor enfoque para su recuperación. En los próximos días, determinaremos conjuntamente los siguientes pasos en su tratamiento médico y rehabilitación", explicó Hacene. "Durante todo este proceso, seguiremos brindándole a Amadou todo nuestro apoyo".

      Onana se quedará con los Diablos Rojos para presenciar su partido de cuartos de final contra España, campeona de 2010, el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales ante Francia o Marruecos.

      Según el comunicado, no hay otras lesiones importantes en la plantilla de Bélgica.

      El mediocampista Jérémy Doku, quien no fue titular con Bélgica el lunes pero ingresó desde el banquillo mientras su estado físico sigue distando del óptimo, participó en la sesión de entrenamiento del martes. También lo hizo el mediocampista Kevin De Bruyne, quien no jugó el lunes.

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