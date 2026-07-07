¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?
Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 tendrán transmisión en Canal 5, Canal 7 y VIX en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Con la dramática victoria de Suiza sobre Colombia en la tanda de penaltis, la Copa del Mundo ya definió a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.
Equipos clasificados y sorpresas en octavos
Tras una ronda de octavos cargada de emociones, intensidad y grandes sorpresas, el torneo se despidió de varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Julián Quiñones. Ahora, la competencia entra en una de sus etapas más apasionantes, donde cualquier error puede marcar el final del sueño mundialista.
Partidos y transmisiones de cuartos de final por TV abierta
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Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son las selecciones que, de las 48 que iniciaron el camino, lograron mantenerse con vida en la lucha por el título y buscarán dar un paso más hacia la gloria.
Con los cruces ya definidos, también quedaron establecidos los días, horarios y canales de transmisión de cada encuentro. Para los aficionados en México, varios de estos partidos podrán seguirse a través de la televisión abierta. A continuación, te contamos todos los detalles.
Los partidos de los cuartos de final que van por TV abierta
Francia vs Marruecos
· Fecha: 9 de julio
· Hora: 1:40 PM
· Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX
España vs Bélgica
· Fecha: 10 de julio
· Hora: 12:45 PM
· Transmisión: VIX con Pase Mundial
Noruega vs Inglaterra
· Fecha: 11 de julio
· Hora: 2:40 PM
· Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX
Argentina vs Suiza
· Fecha: 11 de julio
· Hora: 18:45 PM
· Transmisión: VIX con Pase Mundial
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