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¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 tendrán transmisión en Canal 5, Canal 7 y VIX en México.

Por El Universal

Julio 07, 2026 08:16 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Con la dramática victoria de Suiza sobre Colombia en la tanda de penaltis, la Copa del Mundo ya definió a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

      Equipos clasificados y sorpresas en octavos

      Tras una ronda de octavos cargada de emociones, intensidad y grandes sorpresas, el torneo se despidió de varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Julián Quiñones. Ahora, la competencia entra en una de sus etapas más apasionantes, donde cualquier error puede marcar el final del sueño mundialista.

      Partidos y transmisiones de cuartos de final por TV abierta

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      Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son las selecciones que, de las 48 que iniciaron el camino, lograron mantenerse con vida en la lucha por el título y buscarán dar un paso más hacia la gloria.

      Con los cruces ya definidos, también quedaron establecidos los días, horarios y canales de transmisión de cada encuentro. Para los aficionados en México, varios de estos partidos podrán seguirse a través de la televisión abierta. A continuación, te contamos todos los detalles.

      Los partidos de los cuartos de final que van por TV abierta

      Francia vs Marruecos

      · Fecha: 9 de julio

      · Hora: 1:40 PM

      · Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX

      España vs Bélgica

      · Fecha: 10 de julio

      · Hora: 12:45 PM

      · Transmisión: VIX con Pase Mundial

      Noruega vs Inglaterra

      · Fecha: 11 de julio

      · Hora: 2:40 PM

      · Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX

      Argentina vs Suiza

      · Fecha: 11 de julio

      · Hora: 18:45 PM

      · Transmisión: VIX con Pase Mundial

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