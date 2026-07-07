Grupos aeroportuarios en México reportan caída en junio por menos turistas

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Ciudad de México, 7 jul (EFE).- Una menor afluencia de turistas durante junio influyó en el desempeño de los principales grupos aeroportuarios en México que este martes reportaron caídas mayores al 6 %, indicó este martes una especialista.

Grupos aeroportuarios México registran caídas en Bolsa

En la sesión de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacaron las pérdidas de los grupos aeroportuarios del Sureste (-6.1 %), del Pacífico (-6.04 %) y del Centro (-4.66 %).

"Las pérdidas sucedieron luego del reporte de tráfico de pasajeros correspondientes a junio. Aunque el Grupo Aeroportuario del Centro Norte registró un crecimiento anual de 2.1 % en el número total de pasajeros, este fue menor al esperado por el mercado", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

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Impacto de la Copa Mundial FIFA 2026 en el tráfico aéreo

La analista añadió que el Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó una caída anual del -3.5 % en el tráfico de pasajeros de sus aeropuertos en México, mientras que Grupo Aeroportuario del Sureste mostró una disminución del -5.8 % en el número total de usuarios, afectado principalmente por una contracción del -8.5 % en sus operaciones en México.

"El desempeño estuvo influido por una menor afluencia de turistas durante junio, ya que una parte de los viajeros habría pospuesto o cancelado sus visitas ante la expectativa de congestionamientos y problemas logísticos derivados de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México", expuso la experta.

Siller también destacó la "fuerte caída del tráfico" en destinos turísticos como Puerto Vallarta (-18.7 %) y Los Cabos (-9.7 %).

Lo anterior, según la experta, "refleja que los visitantes prefirieron evitar viajar durante el inicio del torneo y aplazar sus vacaciones para una fecha posterior".