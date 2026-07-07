Guardia Civil atiende choque múltiple en Libramiento Oriente
Cuatro vehículos resultaron con daños materiales tras un choque en Libramiento Oriente, sin reportes de lesionados.
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Un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró la tarde de este martes sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia Lomas Cuarta Sección, sin que se reportaran personas lesionadas.
Choque múltiple en Libramiento Oriente Lomas Cuarta Sección
El percance fue reportado alrededor de las 18:30 horas y participaron un automóvil Kia, dos vehículos Seat y un Toyota, los cuales resultaron con diversos daños materiales.
Acciones de la autoridad y atención al accidente
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Al lugar acudieron elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron el abanderamiento de la zona, tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y deslindar responsabilidades.
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