Guardia Civil atiende choque múltiple en Libramiento Oriente

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Un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró la tarde de este martes sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia Lomas Cuarta Sección, sin que se reportaran personas lesionadas.

Choque múltiple en Libramiento Oriente Lomas Cuarta Sección

El percance fue reportado alrededor de las 18:30 horas y participaron un automóvil Kia, dos vehículos Seat y un Toyota, los cuales resultaron con diversos daños materiales.

Acciones de la autoridad y atención al accidente

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Al lugar acudieron elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron el abanderamiento de la zona, tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y deslindar responsabilidades.