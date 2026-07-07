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Seguridad

Guardia Civil atiende choque múltiple en Libramiento Oriente

Cuatro vehículos resultaron con daños materiales tras un choque en Libramiento Oriente, sin reportes de lesionados.

Por Pulso Online

Julio 07, 2026 07:08 p.m.
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Guardia Civil atiende choque múltiple en Libramiento Oriente
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      Un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró la tarde de este martes sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia Lomas Cuarta Sección, sin que se reportaran personas lesionadas.

      Choque múltiple en Libramiento Oriente Lomas Cuarta Sección

      El percance fue reportado alrededor de las 18:30 horas y participaron un automóvil Kia, dos vehículos Seat y un Toyota, los cuales resultaron con diversos daños materiales.

      Acciones de la autoridad y atención al accidente

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      Al lugar acudieron elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron el abanderamiento de la zona, tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

       

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