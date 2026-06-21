Curazao suma un punto ante Ecuador

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México.- Curazao suma su primer punto en su historia dentro de un Mundial al igualar sin goles ante un Ecuador que decepcionó en duelo correspondiente al Grupo E disputado en el Estadio de Kansas City.

Los que parecía un duelo fácil para la selección de Ecuador la falta de contundencia en el último toque y ante un arquero que se agrando ante los embates de Enner Valencia y Moisés Caicedo y así igualó sin goles con Curazao.

Ecuador llegaba a este duelo con la urgencia de una victoria y Curazao parecía la victima perfecta, pero todo se complicó pese a que Ecuador desde el arranque del encuentro se fue encima de los isleños, pero no pudo concretar pese a los intentos por derecha, centro e izquierda.

En la segunda parte los caribeños ingresaron con la firme idea de sumar y en contragolpes metieron con peligro al área de los ecuatorianos.

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La desesperación, nervios se apodero de los ecuatorianos, y el gol nomás no llegó.

Ecuador se juega su pase a la siguiente fase en manos de Alemania el próximo jueves en el Estadio Nueva York.