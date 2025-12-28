David Picasso cae ante el "Monstruo"

México.- El mexicano Alan David Picasso resistió los 12 episodios ante Naoya Inoue, en Riad, Arabia Saudita, pero para vencer al "Monstruo" se necesita más, mucho más.

El capitalino intentó con combinaciones cortas y rápidas, pero era más evidente su estilo precavido y temeroso que el daño de sus golpes. Al final, el pronóstico se cumplió. El "Monstruo Japonés" validó su quinta defensa y se mantuvo como el campeón indiscutido del Supergallo.

La victoria fue por decisión unánime para Inoue, que mejoró su récord a 32 victorias, 27 por nocaut, mientras que el mexicano perdió el invicto y dejó sus números en 32 triunfos (17 KOs) una derrota y un empate.

En mayo, Inoue fue derribado por segunda vez en su carrera por un gancho de izquierda en los últimos segundos del segundo asalto, que le propinó el mexicoestadounidense Ramón Cárdenas.

Previamente, en 2024, Luis "La Pantera" Nery también lo mandó a la lona; sin embargo, ambas peleas las terminó por nocaut. Picasso alimentó la ilusión por esos antecedentes; sin embargo, estuvo muy lejos de siquiera derribar al oriental.

Los jueces otorgaron tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111 a favor del japonés. Sin duda, el mérito de Picasso fue la resistencia y valentía ante uno de los mejores del momento, aunque sí se esperaba más del joven mexicano.