Dbacks vencen a los Piratas

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PITTSBURGH.- El zurdo venezoalno Eduardo Rodríguez lanzó ocho entradas sin permitir carreras, su compatriota Gabriel Moreno conectó un jonrón de dos carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron el miércoles 3-0 a los Piratas de Pittsburgh, asegurando la serie de tres juegos.

Arizona (57-52) ahora se ubica dos juegos por delante de los Piratas (55-54) por el último comodín de la Liga Nacional.

Rodríguez (10-3) ponchó a dos y permitió cinco hits en 105 lanzamientos antes de que Brandyn García cerrara una novena entrada sin hits para su segundo salvamento del año.

La derrota fue la quinta consecutiva de Pittsburgh ante un abridor zurdo, mientras que los abridores de los Diamondbacks no permitieron carreras limpias en 20 2/3 entradas lanzadas en esta serie.

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Moreno produjo las primeras carreras del juego al castigar un slider y enviarlo 407 pies por el jardín central. Con el batazo, extendió a 26 juegos consecutivos su racha embasándose.

Max Kepler impulsó la única otra carrera con un sencillo productor en la sexta entrada.

Pese a retirar en orden tres entradas consecutivas para abrir el juego, Jared Jones (2-2) permitió las tres carreras y ponchó a cinco en seis entradas por los Piratas.