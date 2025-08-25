De Alba Jr. gana 1ra. carrera en INDY NXT

El piloto mexicano Salvador de Alba Jr. vivió un fin de semana histórico al conquistar su primera victoria en la INDY NXT, campeonato de desarrollo de IndyCar, tras dominar el óvalo de Milwaukee a bordo del monoplaza #27 del Andretti INDY NXT.

En su primer año como parte del equipo Andretti, el jalisciense consolidó un desempeño sólido que comenzó desde la calificación, donde consiguió su mejor posición de salida en el campeonato al arrancar desde la segunda plaza.

La carrera, disputada a 90 vueltas el domingo por la mañana, tuvo a De Alba como protagonista desde los primeros instantes, al tomar la punta con un rebase tempranero y marcar el ritmo hasta la caída de la bandera a cuadros. Con ello, sumó un triunfo histórico que fortalece su lugar dentro de la clasificación general y marca un nuevo paso en su trayectoria internacional.

Al término de la competencia, el piloto mexicano expresó su satisfacción: “Muy contentos con el resultado de hoy, logrando el primer triunfo del año y de mi carrera en una pista que tiene muchos recuerdos para mí, en donde Michel Jourdain Jr. ganó su primera carrera y yo haciendo lo mismo. Fue un fin de semana en donde logramos muchas cosas, calificando en primera fila, con récord de pista en la primera vuelta. Muy agradecido con todo el equipo, con Andretti, con Grupo Indi, con todos los que hacen posible este proyecto, estoy seguro que esto nos servirá mucho para los planes del año entrante”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De Alba Jr. cerrará su temporada el próximo 31 de agosto en Nashville, donde se correrá la gran final de la campaña 2025 de la INDY NXT, con la mira puesta en seguir escribiendo historia para el automovilismo mexicano.