De alto riesgo, el juego del ADSL vs. Querétaro: SSPC

El conjunto visitante será custodiado a su llegada, trayecto y salida del estadio Libertad Financiera

Por Rubén Pacheco

Febrero 13, 2026 02:17 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Aunque recientemente no se han reportado incidentes de violencia, el "clásico de la 57" entre Atlético de San Luis contra los Gallos Blancos de Querétaro, fue catalogado como un partido de alto riesgo, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Precisó que participarán entre 350 a 400 elementos, entre la Guardia Civil Estatal (GCE), la Guardia Municipal capitalina y de seguridad privada, quienes se coordinarán para evitar cualquier disturbio.

Por ello, consideró que las y los aficionados pueden acudir con tranquilidad al centro de espectáculos, dado que el operativo de vigilancia abarca el interior, el exterior y las inmediaciones.

El mando policial expuso que el conjunto queretano será custodiado a su llegada, trayecto y salida del estadio Libertad Financiera, a fin de evitar cualquier tipo de incidente con la afición potosina.

"Aunque se refleja o se estima que no es un partido de alto riesgo por la cantidad de visitantes, sí tenemos ese antecedente (de violencia) que usted menciona, por lo tanto, lo trataremos como de alto riesgo", concluyó.

SLP

Rubén Pacheco

