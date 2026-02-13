Infonavit activará venta de viviendas del Bienestar en Charcas
Iniciará 16 de febrero en un horario de 10:00 a 17:00 horas
El Infonavit informó que activará un punto de venta de viviendas del Bienestar en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las viviendas de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirirlas.
La atención se ofrecerá, a partir del 16 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en el Fraccionamiento El Mineral, ubicado en carretera a Santo Domingo #100, Interior 2, Edificio A.
Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estás viviendas son:
- Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.
- Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.
- No tener crédito hipotecario con el Instituto.
Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx
Como un instituto de carácter social y humanista, el INFONAVIT reafirma su compromiso de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan, asegurando que las y los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda segura y bien planificada, contribuyendo así a la construcción de un futuro con mayor bienestar y justicia social.
Infonavit alcanza 250 mil Viviendas del Bienestar por construir
Infonavit se acerca a la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas con la contratación de 250 mil viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar.
