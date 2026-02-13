logo pulso
Infonavit activará venta de viviendas del Bienestar en Charcas

Iniciará 16 de febrero en un horario de 10:00 a 17:00 horas

Por Redacción

Febrero 13, 2026 01:09 p.m.
A
Infonavit activará venta de viviendas del Bienestar en Charcas

El Infonavit informó que activará un punto de venta de viviendas del Bienestar en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las viviendas de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirirlas.

La atención se ofrecerá, a partir del 16 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en el Fraccionamiento El Mineral, ubicado en carretera a Santo Domingo #100, Interior 2, Edificio A.

Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estás viviendas son:

  • Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.
  • Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.
  • No tener crédito hipotecario con el Instituto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

Como un instituto de carácter social y humanista, el INFONAVIT reafirma su compromiso de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan, asegurando que las y los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda segura y bien planificada, contribuyendo así a la construcción de un futuro con mayor bienestar y justicia social.

Infonavit alcanza 250 mil Viviendas del Bienestar por construir

Infonavit se acerca a la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas con la contratación de 250 mil viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar.

