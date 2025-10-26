Debut agridulce de Rojos College

El equipo Rojos College de San Luis Potosí vivió su debut oficial dentro de la FBA, marcando el comienzo de una nueva era para el programa respaldado por la Universidad Politécnica de San Luis. Aunque el marcador no les favoreció, el conjunto potosino dejó una grata impresión en su presentación, demostrando carácter, talento y una identidad de equipo que promete grandes cosas para el futuro.

El pasado fin de semana disputo como visitantes a los Cachorros de León, uno de los equipos más experimentados y competitivos del Bajío. El encuentro fue de poder a poder, con ambas escuadras entregadas en cada jugada y sin regalar nada en el campo.

El marcador final fue 14–7 a favor de los Cachorros, pero el resultado no reflejó por completo el esfuerzo y el nivel mostrado por los potosinos. El duelo se definió por pequeños detalles, esos que solo la experiencia enseña, pero que también dejaron ver el enorme potencial del equipo en su primera aparición dentro de la categoría College.

Los Rojos mostraron equilibrio en sus unidades ofensiva y defensiva, combinando la energía de los jugadores de primer año con la madurez de los más experimentados. La disciplina, la entrega y el compromiso del grupo se hicieron evidentes durante todo el encuentro, dejando claro que el proyecto tiene bases sólidas para crecer.

