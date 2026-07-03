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Del Toro debutará en el Tour de Francia

Dice estar listo para cumplir uno de los mayores sueños de su carrera

Por EFE

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Del Toro debutará en el Tour de Francia
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      Barcelona.- El mexicano Isaac del Toro aseguró este jueves que cumplirá "un sueño" este sábado cuando tome la salida del Tour de Francia por primera vez, algo que hará para ayudar a su compañero esloveno Tadej Pogacar a lograr su quinta victoria en la ronda gala.

      "Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej", dijo el ciclista del UAE.

      "Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz", dijo el mexicano.

      "Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas", agregó.

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      Del Toro señaló que se espera "una carrera muy dura" en la que "la táctica va a ser muy importante cada día". "Estoy emocionado de vivir el deporte de esta manera. Es lo que había esperando siempre, desde que empecé a andar en bicicleta. Estoy emocionado, algo nervioso", confesó. 

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