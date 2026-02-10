logo pulso
Por El Universal

Febrero 10, 2026 11:34 a.m.
A
¿Dónde ver a Pumas y Tigres en Concachampions?

Este martes, dos equipos de la Liga MX buscarán su boleto a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Se trata de Pumas y Tigres, quienes regresan a casa con la obligación de ganar.
Los de la Sultana del Norte empataron sin goles ante el Forge FC de Canadá, mientras que los capitalinos fueron humillados (4-1) por el San Diego FC de la MLS. Ganar es lo único que les resta.
En caso de avanzar a la siguiente fase, los de la UNAM se enfrentarían al Toluca, mientras que los Tigres se medirían al ganador de la serie entre el Cincinnati FC y la Universidad O&M FC de República Dominicana.
Los marcadores que necesitan los Pumas para avanzar son: 3-0, 4-0, 4-1, 5-1; en caso de ganar por dos goles o de empatar, quedarán eliminados de la justa internacional.
Por su parte, los norteños necesitan ganar sin importar el marcador; en caso de empatar por un gol o más quedarán fuera de la competencia por el gol de visitante.
¿A qué hora y dónde ver a los Pumas y Tigres?
Pumas vs San Diego/ 19:00 horas/ FOX y FOX One
Tigres vs Forge FC/ 21:00 horas/ FOX y FOX One.

