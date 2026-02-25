¿Dónde ver los partidos de Champions League este miércoles?

logo pulso
Febrero 25, 2026 01:04 p.m.
Hoy miércoles 25 de febrero se juegan los partidos de vuelta de los playoffs de eliminación (knockout round playoffs) de la UEFA Champions League 2025/26, que definen los últimos boletos para los octavos de final.

Estos encuentros cierran la fase preliminar con duelos de alta tensión, donde algunos equipos llegan con ventaja cómoda y otros necesitan remontadas épicas.

Los partidos destacan por el regreso de gigantes como Real Madrid y PSG en casa, y situaciones complicadas como la de Juventus, que debe revertir un 2-5 adverso.

Atalanta vs Borussia Dortmund (ida: 0-2), 11:45 horas, en el Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia. Dortmund llega con ventaja y busca sellar su pase.

Juventus vs Galatasaray (ida: 2-5), a las 14:00 horas, en el Allianz Stadium de Turín, Italia. La Juve necesita una remontada heroica para seguir en la competición.

Paris Saint-Germain vs AS Monaco (ida: 3-2), a las 14 horas, en el Parc des Princes de París, Francia. PSG defiende una ligera ventaja en un derbi francés cargado de rivalidad.

Real Madrid vs Benfica (ida: 1-0), a las 14:00 horas, en el Santiago Bernabéu de Madrid, España. Los merengues parten como favoritos para avanzar con su victoria mínima en la ida.

Para ver los partidos en México y Latinoamérica, la transmisión principal está a cargo de FOX One, Fox+, HBO Max, TNT y TNT Sports.

