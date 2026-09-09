Dortmund y el Betis consiguen victorias
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Borussia Dortmund venció 3-2 al Villarreal, mientras que el Real Betis ganó por el mismo marcador en su visita a Lille.
Aston Villa también ganó 3-2 al Club Brujas y el AEK Atenas selló una victoria 1-0 sobre el debutante LASK.
El PSG inicia su campaña este miércoles contra el Slovan Bratislava.
VILLA ARRANCA
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CON UNA VICTORIA
El triunfo en Bélgica puso fin al mal inicio del Villa en la Liga Premier, sin victorias y sin goles
John McGinn marcó el primer gol de la campaña de la Champions con un disparo raso desde un ángulo a los 11 minutos. Hugo Vetlesen empató transitoriamente para el Brujas, pero el argentino Emiliano Buendía y Nicolas Jackson pusieron al Villa 3-1 antes del descanso.
Nicolo Tresoldi anotó para el equipo local con un penal a los 61, pero el Villa resistió para llevarse la victoria. Además, el AEK Atenas venció 1-0 al LASK gracias a un tiro libre de Razvan Marin en la primera mitad.
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